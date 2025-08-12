Beşiktaş, St. Patrick's maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Patrick's ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.