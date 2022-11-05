Beşiktaş stada geldi

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, stada geldi.

Beşiktaş stada geldi
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, stada geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Nef Stadyumu’nda derbide Galatasaray’a konuk olan Beşiktaş stada ulaştı. Hazırlıklarını dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde tamamlayıp kampa giren siyah-beyazlılar saat 18.00’de tesislerden hareket etti. Beşiktaşlı futbolcuları ve teknik ekibi taşıyan otobüs, yoğun güvenllik önlemleri altında müsabakanın oynayacağı stadyuma ulaştı.

Beşiktaş stada geldi
Beşiktaş stada geldi