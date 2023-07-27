Beşiktaş Stadyumu'nda 'yönetim istifa' sesleri

Beşiktaş Stadyumu'nda sezonun ilk resmi müsabakasında yönetim istifa tezahüratları yapıldı.

Beşiktaş Stadyumu'nda 'yönetim istifa' sesleri
Editör
EditörEditör
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Beşiktaş Stadyumu’nda sezonun ilk resmi müsabakasında yönetim istifa tezahüratları yapıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Arnavutluk ekibi KF Tirana’yı 2-1 mağlup etti. Stadyumdaki yerlerini alan siyah-beyazlı taraftarlar, müsabakanın belli bölümlerinde Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimini istifaya davet ederek tepki gösterdi.