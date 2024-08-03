Beşiktaş, Süper Kupa'yı 3. kez kazandı

Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray’ı 5-0 mağlup eden Beşiktaş, kupayı 3. kez müzesine götürmeyi başardı.

Geçtiğimiz sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile kapatan Beşiktaş, 2024-2025 sezonuna da kupa ile başladı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Galatasaray’ı 5-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, söz konusu organizasyonda 3. kez zafere ulaştı.

Kara Kartal, daha önce 2006 ve 2022 yıllarında da Süper Kupa’yı kazanmıştı.

Galatasaray’a karşı 3. finalde 2. zafer

Siyah-beyazlı ekip, bu organizasyonda daha önce 2 kez Galatasaray ile rakip oldu. 30 Temmuz 2006 tarihinde Almanya’nın Frankfurt şehrinde karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde kazanan 1-0’lık skorla Kara Kartal oldu.

13 Ağustos 2016’da bu kez Konya’da oynanan finalde mücadelesinde penaltı atışları sonucu bu kez Galatasaray kupaya uzandı.

Sarı-kırmızılılar ile 3. finaline çıkan siyah-beyazlı takım, rakibini 5-0 mağlup ederek hem kupayı elde etti hem de rakibine karşı finallerdeki üstünlüğü ele geçirdi.