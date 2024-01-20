Beşiktaş, Süper Lig'de 16 maç sonra gol atamadı

Beşiktaş, Pendikspor karşısında aldığı 4-0'lık mağlubiyetle bu sezon Süper Lig'de 16 maç sonra ilk kez gol atamadı.

Beşiktaş, Süper Lig'de 16 maç sonra gol atamadı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Beşiktaş, Pendikspor karşısında aldığı 4-0’lık mağlubiyetle bu sezon Süper Lig’de 16 maç sonra ilk kez gol atamadı.

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Pendikspor’a 4-0 mağlup oldu. Pendik deplasmanında gol atamayan siyah-beyazlılar, Süper Lig’de 16 maç sonra bir müsabakayı gol atamadan tamamladı. Beşiktaş, ligde en son 4. hafta konuk olduğu Trabzonspor’a karşı gol sevinci yaşayamadı.