Beşiktaş, Süper Lig'de evindeki ilk yenilgisini aldı

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle Süper Lig'de bu sezon ilk iç saha mağlubiyetini yaşadı.

Beşiktaş, Süper Lig'de evindeki ilk yenilgisini aldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında aldığı 3-1’lik mağlubiyetle Süper Lig’de bu sezon ilk iç saha mağlubiyetini yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu mağlubiyetle ligde evinde ilk kez 3 puan kaybetti.

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Tüpraş Stadyumu’nda bu sezon oynadığı Antalyaspor, Sivasspor, Eyüpspor ve Konyaspor ile oynadığı mücadelelerden 3 puanla ayrılmayı başarmıştı.

Kartal bu mağlubiyetle birlikte ligde üst üste 2. yenilgisini aldı.