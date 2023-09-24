Beşiktaş, Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 17 maça çıkardı
Beşiktaş, Kayserispor galibiyetiyle Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.
Beşiktaş, Kayserispor galibiyetiyle Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 2-1’lik skor ile mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu maçla birlikte ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü ve 17 karşılaşmaya çıkardı. Kartal, evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 6. haftasında Başakşehir’a karşı almıştı.
Beşiktaş geride kalan 17 müsabakada 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı.