Beşiktaş Süper Lig'e galibiyetle başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk müsabakasında Fatih Karagümrük karşısında 1-0 galip gelerek sezona galibiyet ile başladı.

Beşiktaş Süper Lig'e galibiyetle başladı
Editör
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Beşiktaş, Süper Lig’in ilk müsabakasında Fatih Karagümrük karşısında 1-0 galip gelerek sezona galibiyet ile başladı.

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar sahadan 1-0 galip ayrıldı. Kartal, bu sonuçla Süper Lig’e galibiyet ile başladı.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren gol karşılaşmanın 86. dakikasında Gedson Fernandes’ten geldi.