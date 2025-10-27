Beşiktaş'ta 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 'Cumhuriyetin İzinde: Türkiye'nin Yarını' söyleşisini gerçekleştirdi

Beşiktaş Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "Cumhuriyetin İzinde: Türkiye’nin Yarını" başlıklı söyleşisini gerçekleştirdi.

Cumhuriyet’in 102. yıl dönümü Beşiktaş’ta bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Beşiktaş Belediyesi, Cumhuriyet’in değerlerini ve kazanımlarını hatırlatmak, bu mirası gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla bir dizi kutlama programı hazırladı. Bu programlar neticesinde Akatlar Kültür Merkezi’nde dün ve bugün "Cumhuriyet Söyleşileri" etkinliği düzenlendi. Cumartesi günü başlayan programda Müzik Tarihçisi Murat Meriç "Şarkılarla Cumhuriyet" başlıklı söyleşisiyle sahne aldı. Ardından Tarihçi-Yazar Sinan Meydan "Adım Adım Cumhuriyet" başlıklı sunumuyla dinleyicilerle buluştu. Cumhuriyet Söyleşileri’nin ikinci programı ise bugün gerçekleştirildi. 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "Cumhuriyetin İzinde: Türkiye’nin Yarını" başlıklı söyleşisinde Cumhuriyet’in kuruluş sürecinden bugüne uzanan yolculuğu anlattı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından katılımcılara 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un hayatı okundu. Ardından Başbuğ, söyleşini katılımcılarla soru cevap şeklinde yaptı. Söyleşisinde ise Atatürk’ün hayatından, Cumhuriyet’in nasıl kurulduğuna dair birçok konuya değindi. Program sonunda ise Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman tarafından İlker Başbuğ’a tablo hediye edildi. Ardından programa katılanlar ile aile fotoğrafı çektirildi. Başbuğ daha sonra kendi yazdığı kitabını imzalayıp katılımcılara hediye etti.

Öte yandan kutlamalar, 29 Ekim Çarşamba günü saat 18.00’de başlayacak Cumhuriyet Yürüyüşü ile taçlanacak. Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman’ın da katılacağı yürüyüş, Dolmabahçe’den başlayarak Barbaros Meydanı’nda son bulacak. Yürüyüşün ardından, Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan’ın katılımıyla, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenecek büyük kutlama konseriyle Cumhuriyet coşkusu meydanlara taşacak. Beşiktaş Meydanı’nda gerçekleştirilecek programda DJ Ersin Şov, "Adım Anadolu" Dans Topluluğu performansı ve ardından İBB Kent Orkestrası ile Cumhuriyet Senfonisi yer alacak. Ferda Anıl Yarkın, Bora Öztoprak, Moğollar, Zuhal Olcay, Bendeniz ve Şebnem Paker gibi değerli sanatçılar, Cumhuriyet’in 102. yılı için sahne alacak.