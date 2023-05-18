Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam etti
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Düz koşu ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs

Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.