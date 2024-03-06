Beşiktaş'ta Al-Musrati, bugünkü idmanda yer almadı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlılarda eşinin doğumu için Portekiz'e giden Al Musrati, idmanda yer almadı.

Beşiktaş'ta Al-Musrati, bugünkü idmanda yer almadı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlılarda eşinin doğumu için Portekiz’e giden Al Musrati, idmanda yer almadı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, idmana iki grup halinde başladı. İlk grup sahada; ısınma koşuları, 5’e 2 ve pas çalışması yaptı. İkinci grup ise U19 takımıyla hazırlık maçı oynayarak günü tamamladı.

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Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.