Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic 11'de başladı

Beşiktaş’ın yeni transferi Amir Hadziahmetovic, Sivasspor karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Beşiktaş’ta yeni transfer Amir Hadziahmetovic, siyah-beyazlı forma ile ilk kez sahaya çıktı. Portekizli futbolcu Gedson Fernandes’in sarı kart cezalısı olması ve Josef de Souza’nın sakatlığı sebebiyle orta sahada oluşan eksiklik sonrasında Teknik Direktör Şenol Güneş Hadziahmetovic’e Sivasspor karşısında 11’de görev verdi.