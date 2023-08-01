Beşiktaş'ta araçta akıl almaz uyuşturucu düzeneği kamerada: Polis yaylı zulayı kulaklıkla çözdü

Levazım’da uygulamada durdurulan bir otomobilin teyp sisteminin orijinalinden farklı olmasından şüphelenen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus timi, akıl almaz uyuşturucu düzeneğini ortaya çıkarttı. Kablosuz kulaklığı emniyet kemeri kısmındaki direğe sürten yunus polisi, yaylı sistemle açılan zulayı buldu. Zulada yapılan incelemede çok miktarda kokain ele geçilirken, gözaltına alınan şahıs ise tutuklandı.

Turistlerin sıkça bulunduğu semtlerde denetimlere hız kesmeden devam eden Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus timi, geçtiğimiz günlerde saat 21.00 sıralarında Levazım’da şüphe üzerine 34 FLC 728 plakalı otomobili durdurdu. Polis ekipleri ardından sürücü Umut Y.’nin üst aramasını yaparak Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasını yaptı. Kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlamayan yunus timi, şahsın tedirgin hallerinden şüphelenerek araçta arama yapmaya başladı.

Orjinal olmayan teyp sistemi ele verdi

Yapılan aramalarda yunus timi, otomobilin orta kısmındaki teyp sisteminin orijinal olmadığını fark etti. Buradan yola çıkan polis, aracın vites kısmında bir kablosuz kulaklık gördü. Kulaklığın şahsın cep telefonuyla uyum sağlamaması üzerine şüpheleri daha da artan yunus timi, yaptığı incelemede kulaklığın mıknatıs özelliği olduğunu belirledi.

Polis yaylı zulayı mıknatıslı kulaklıkla açtı

Araçta detaylı inceleme yaparak mıknatıslı kulaklığı aracın çeşitli yerlerine sürten yunus timi, kulaklık kutusunu sol direk diye tabir edilen emniyet kemerinin bulunduğu kısmın alt aksamına sürttü. O esnada aracın ortasında bulunan teyp bölümünde, yay mekanizmalı zula diye tabir edilen gizli bir bölme açıldı.

Zulasından kokain çıkan torbacı tutuklandı

Beşiktaş yunus timlerinin bölmede yaptığı incelemede satışa hazır 8 parça halinde 6.3 gram paketlenmiş kokain, 2 bin 235 lira ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı düşünülen cep telefonu ele geçirildi. Aramaların ardından kelepçelenen Umut Y. gözaltına alınarak Levent Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan adli işlemleri yapılan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.