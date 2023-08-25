Beşiktaş'ta Arthur Masuaku şoku!

Beşiktaş, Kongolu futbolcu Arthur Masuaku’nun yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu’nda Dinamo Kiev ile oynadığı maçta sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen Arthur Masuaku’nun yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi. Kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda Dynamo Kiev ile oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Arthur Masuaku’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Arthur Masuaku’nun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Arthur Masuaku, bu sezon siyah-beyazlı formayla 4’ü UEFA Avrupa Konferans Ligi, 2’si Süper Lig olmak üzere 6 maça çıktı ve 2 de asist yaptı.

29 yaşındaki futbolcu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri için açıklanan 27 kişilik kadrosuna da dahil edilmişti.