Beşiktaş'ta babasının kiracısını öldürdü, Fatih'te takside yakalandı

Beşiktaş’ta bir kişi, yanında kalan ev sahibinin oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Saldırgan, Fatih’te sürücüsünü rehin aldığı takside yakalandı.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Beşiktaş Dikilitaş mahallesi Tuğrul Sokak’ta bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre, babasıyla kavga eden İsmail S., babasının kiracısının evine misafirliğe geldi. Sıtkı Sürmeli (44) ile yanında kalmasına izin verdiği ev sahibinin oğlu İsmail S. aralarında tartışma çıktı. İsmail S., Sürmeli’yi kafasından bıçaklayarak kaçtı. Olayı duyan bina sakinleri hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Sıtkı Sürmeli’nin cenazesi incelemenin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kaçan İsmail S.’nin izini süren polis ekipleri, saldırganın ikinci defa taksi değiştirdiğini öğrendi. Son bindiği taksinin plakası tespit edildi. Saldırganın, taksi sürücüsünü rehin alarak istediği noktaya bırakması için tehdit ettiği öğrenildi. Polis ekipleri Fatih Ayvansaray Caddesi’nde taksiyi durdurarak saldırganı yakalandı. Gözaltına alınan İsmail S. polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

Cinayetin işlendiği apartmanda yaşayan Dilan Gerim “Gece 2’de bilgi almak için polisler geldi. Sabahta olay yerini sordular. Bildiğim kadarıyla evde bir tartışma olmuş. Misafir mi ev sahibinin oğlu mu pek bilgim de yok, bir bıçaklanma durumu olmuş. Dün buraya ambulansta gelmiş” dedi.