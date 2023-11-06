Beşiktaş'ta Bailly özür diledi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Antalyaspor maçının devre arasında soyunma odasında takım arkadaşı Tayfur Bingöl ile tartışan Beşiktaşlı futbolcu Eric Bailly, özür diledi.

Beşiktaş'ta Bailly özür diledi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynanan Antalyaspor maçının devre arasında soyunma odasında takım arkadaşı Tayfur Bingöl ile tartışan Beşiktaşlı futbolcu Eric Bailly, özür diledi.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor’a 3-2 mağlup oldu. Müsabakaya 11’de başlayan siyah-beyazlıların 29 yaşındaki savunmacısı Bailly, ikinci yarının başında oyundan alınmış ve yerini Rosier’e bırakmıştı. Mücadele sonunda da Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, devre arasında Tayfur Bingöl ile yaşadığı tartışmadan dolayı Fildişi Sahili futbolcuyu oyundan çıkarttığını belirtmişti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Tüm bu yaşananların ardından Bailly, sosyal medya hesabından özür diledi. Başarılı stoper, "Rekabetçi olma isteği, bizi daha başarılı olmaya itiyor ve bizim de isteğimiz bu. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Hatamdan dolayı teknik direktör, takım arkadaşlarım ve Beşiktaş ailesinden özür dilerim. Başımızı kaldırıp diğer maça odaklanalım" cümlelerine yer verdi.