Beşiktaş'ta, Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Beşiktaş'ta, Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Başakşehir’le oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Malmö maçında forma giyen oyuncular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşularıyla başladığı idman, pas ve 5’e 2 çalışması ile devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

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Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından 9 Kasım Cumartesi günü saat 11.00’de yapacağı idmanla tamamlayacak.