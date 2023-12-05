Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu, mazbatalarını aldı

Beşiktaş Kulübü’nün 35. başkanı olan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerini söyleyen Başkan Arat, “Beşiktaş’a hizmet etmek onudur” dedi.

Beşiktaş’ta geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda 7 bin 271 oyla başkanlığa seçilen Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyelerinin dışında törene divan Kurulu üyeleri, sicil kurulu üyeleri, denetleme kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı. Mazbatasını almadan önce açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, “Seçim bitti artık. Seçimi pazar gününde bıraktık. Biz bir aileyiz. Beşiktaş büyük bir camia. Seçime ilgi büyüktü ve güzel bir katılım oldu. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir daha Akatlar’da kongre yapılmayacak. Bu iş bitmiştir. Beşiktaş’a en yakışır neresiyse, orada yapacağız. Divan kurulumuz da bundan sonra başka bir yerde Beşiktaş’a yakışır bir yerde. Beşiktaş’ın davası hepimizindir. Pazar günü tüm kurullarımız Beşiktaş’a yakışır halde olmuştur. Burada bulunmak büyük bir onur. Bayrağımız ve Atatürk ilkelerinin her zaman koruyucusu ve destekçisi olacağız. Kulüp çalışanlarımızın içi rahat olsun. Kimsenin ekmek parasıyla oynamaya gelmedik. Tüm kurullar ile oturup konuşacağız. Şu anda Samet hoca, Ümraniye’ye doğru hareket ediyor. Feyyaz Uçar da toplantıdan hemen sonra oraya geçecek. Biz çalışmaya başladık. Artık kulüp içerisinde çekişme ve rakipleşme yok. Biriz ve hep birlikte hareket edeceğiz. Yönetimimiz boyunca çok şeffaf bir yol izleyeceğiz. Arkadaşlarımız hepsiyle gurur duyuyorum. Hepimizin yolu açık olsun” diye konuştu.

“Beşiktaş’ı, Beşiktaşlılar yönetecek”

Camianın çıkarları için Serdal Adalı ile işbirliğine her zaman hazır olduğunu ifade eden Arat, “Bu seçimde çok güzel şeyler yaşandı. Türk spor tarihine geçtiğini düşünüyorum. İki rakibin destekçileri Akatlar’da birlikte tezahürat yaptı. Bu çok önemli bir şeydir. Biz Beşiktaş’ı, Beşiktaşlılar yönetecek dedik. Öyle de devam edeceğiz. Biraz önce Serdar Adalı ile telefon görüşmesi yaptık. Kendilerinin yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımız ile iletişim halinde olacağız. Bir dönem kapanmış, yeni bir dönem başlamıştır. Bize gösterilen sevginin verilen desteğin karşılığını vermek için çalışacağız. Büyük hedeflerimiz var. Bunlar için çalışacağız. Beşiktaş’a hizmet etmek onudur” şeklinde konuştu.

Eski yönetim hakkında ise Başkan Hasan Arat, “Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu ve hepsinin ailelerine teşekkür ediyorum. Sıkıntılı süreçte ellerini taşın altına koydukları için camiamız minnettardır” dedi.

"Taraftarlarımız artık rahat olsun"

Hasan Arat, siyah-beyazlı taraftarlara da seslenerek, “Taraftarlarımız artık rahat olsunlar. Artık bir çekişme halinde değiliz içimizde. Hafta sonu önemli bir derbi maçımız var. Birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Pazar günü gerçekleşen seçimde de Beşiktaş’ın ne kadar demokratik bir camia olduğunu herkese göstermiş olduk” cümlelerine yer verdi.

Kulübün basın ile olan ilişkisinin daha düzgün ve titiz yapılacağını dile getiren Başkan Hasan Arat, “Takım ile ilgili soru ve taleplerinizi artık Samet (Aybaba) ve Feyyaz (Uçar) hoca ile görüşmenizi istiyorum. Daha önce de söylediğim gibi, Beşiktaş Futbol Takımı’nı sadece Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar konuşacak. Bugünden itibaren ben herhangi bir sosyal medya paylaşımı yapmayacağım. Sadece kulübün sosyal medya grupları bu konuda aktif olacak. Medyaya karşı son derece şeffaf bir Beşiktaş olacak” açıklamalarında bulundu.

“Centilmenliğimizi tüm Türkiye’ye göstermemiz lazım”

Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe müsabakası için takıma güvendiğini aktaran Başkan Hasan Arat, “Seçimden hemen sonra Fenerbahçe ile derbi maçına çıkacak olmamız büyük bir şey. Hafta sonu taraftarımızın stadyumu dolduracağına inanıyorum. Takımımızın iyi bir performans sergileyeceğine inanıyorum. Fenerbahçe karşısında centilmenliğimizi tüm Türkiye’ye göstermemiz lazım. Beşiktaş büyük bir kulüp. Misafirlerimizi güzel ağırlayalım” değerlendirmesini yaptı.

Genel olarak yönetim kurulu üyelerinin futbolun içine girmeyeceğini vurgulayan Arat, şöyle devam etti:

“Samet hoca, cuma günü takımı ve Rıza hocayı ziyaret etmemi istedi. Arkadaşlarım ile değerlendirip karar vereceğiz. Önümüzdeki haftadan itibaren transfer çalışmalarına başlayacağız. Bir an önce futbol takımımızı toparlayacağız. Taraftarlarımız moralli olsunlar. Beşiktaş taraftarı, Türkiye’nin en büyük taraftarıdır. Her inişin bir çıkışı vardır. Beşiktaş büyük camiadır. İşimizin zor olduğunu biliyorum. Ben yönetim kuruluma da güveniyorum. Kulübümüz hızlı bir şekilde toparlanacaktır."

Tevfik Yamantürk: “Başkanımızı akıllı tercihler yaptığı için tebrik ediyorum”

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk de mazbata töreninde konuştu. Yamantürk, “Her zaman söylediğim gibi sahip olduğumuz koltuklar gelip geçici. Masadan kalktığımızda güzel bir iz bırakılması önemli olan. Hasan başkanım ile 20 yılı aşkındır birbirimizi tanırız. Sevgi ve saygımızın devam edeceğini umuyorum. Kurduğu yönetim kurulu için kendisine teşekkür ediyorum. Başkanımızı akıllı tercihler yaptığı için tebrik ediyorum. Benim ve arkadaşlarımın divan kurulunda görev süresi yaklaşık 7 yıl oldu. Beşiktaş’ın borcunu kendini bilen ve böyle kaliteli insanlar bitirebilir. Yeni yönetime hayırlı uğurlu olsun dileklerimi sunuyorum” diye konuştu.

Seçim günü yaşanan yoğunlukla ilgili Yamantürk, “Seçim yerini biz belirlemedik. Ama sosyal medyada o kadar rencide ettiler ki bizi, açıklamaya yapma zorunluluğu hissettim. Bizim beklentimiz 12 bin kişinin katılımıydı. Başkanımızın da dediği gibi, bir sonraki seçimimizi Beşiktaş’a yakışır şekilde yapacağız” ifadelerini kullandı.

Feyyaz Uçar: “Bu sahnede yer almamız umarım örnek olur”

“Bugün Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınlarına seçme seçilme hakkı verdiği gün. Tüm kadınlarımızı kutluyoruz” diyerek sözlerine başlayan Beşiktaş Futbol Şubesinden Sorumlu ve Futbol Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ise, “Benim için hayatımın en değerli, en onurlu günü. Bu mazbatayı benden sonra bu işi yürüteceğine inandığım tüm Beşiktaşlı efsaneler adına alıyorum. Beşiktaş için sporcu olarak hizmet etmiş isimlerin, Beşiktaş yönetiminde daha çok yer almasını temenni ediyorum. Umarım bizim bu sahnede olmamız bir örnek oluşturur ve bu durum gelenek haline gelir diye umut ediyorum” şeklinde konuştu.

Beşiktaş’ın yeni yönetim kurulunun görev dağılımı da şu şekilde oluştu:

Hüseyin Yücel: İkinci Başkan

Onur Göçmez: Asbaşkan

Mete Vardar: Asbaşkan

Feyyaz Uçar: Futbol Şubesinden Sorumlu ve Futbol Basın Sözcüsü

Cüneyt Sezgin: Genel Sekreter

Altın Mimir: Hukuk Kurulu Başkanı

Yalçın Ayaydın: Uluslararası İlişkiler ve Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Burak Arslan: Kamu İlişkileri Yönetimi

Ekrem Keçoğlu: Divan Kurulu İlişkileri, Dernek, Taraftarlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Kadir Kılıç: Divan Kurulu İlişkileri, Dernek, Taraftarlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Işıl Zeybek: İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Kaan Şakul: Finansman ve AŞ’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Çağlayan Tuğal: Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi