Beşiktaş'ta Berkay Vardar, FC Sheriff'e kiralandı

Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Vardar'ın, Moldova temsilcisi FC Sheriff'e 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş'ta Berkay Vardar, FC Sheriff'e kiralandı
Editör
EditörEditör
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Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Vardar’ın, Moldova temsilcisi FC Sheriff’e 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş, altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon A takıma yükselen Berkay Vardar’ın, 1 yıllığına Moldova ekibi FC Sheriff’e kiralandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılan profesyonel futbolcularımızdan Berkay Vardar, 2023-24 sezonu sonuna kadar FC Sheriff Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Berkay Vardar’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.