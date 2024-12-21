Beşiktaş'ta bir dairede yaşanan patlama sonrası yangın çıktı

Beşiktaş’ta 11 katlı binanın 8’inci katında bir patlama sonrası yangın çıktı. Yangında binada mahsur kalan 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olay, saat 21.30 sıralarında Akat Mahallesi Necati Cumalı Sokak’ta bulunan Bahar Sitesi’nde meydana geldi. Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle 11 katlı binanın 8’inci katında meydana gelen patlama nedeniyle çıktı. Çevredeki vatandaşlar yaşanan patlama sonrası panik yaşadı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri patlama sonrası kendi imkânlarıyla binayı tahliye etti. Binadaki 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi ve tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri bina çevresini şeritle çevirerek güvenlik tedbirleri aldı. Patlama sonrası yaşanan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Patlamanın meydana geldiği dairede hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"Evde duvarlar sarsıldı"

Patlama esnasında aynı binada yaşayan İsmail Engin yaşanan olayı anlattı, Engin “Saat 21.20 sıralarında evde televizyon izlediğim sırada şiddetli bir gümbürtü oldu. Evde duvarlar sarsıldı. Ne olduğunu anlamak için pencereleri açıp dışarıya baktım. İnsanlardan uzun süre ses alamadım. Üst katınızda yangın var dediler. Hemen apar topar giyinip dışarıya çıktım. Dışarı çıktığımda camdan çıkan alevleri gördüm. Seslerin ardından patlama olduğunu düşünerek polis geldi. Bizde yangın olduğunu söyleyerek itfaiyeyi aradık” dedi.