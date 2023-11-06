Beşiktaş'ta, Bodo/Glimt maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda sahasında Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş'ta, Bodo/Glimt maçı hazırlıkları başladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu’nda sahasında Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Burak Yılmaz’ın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan oyuncular, rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladılar. Diğer futbolcuların ısınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, yan top çalışmasıyla sona erdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Siyah-beyazlılar, Bodo/Glimt maçının hazırlıklarına, yarın saat 12.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.