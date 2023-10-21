Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan 5 değişiklik

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray’a konuk olan Beşiktaş’ta Teknik Sorumlu Burak Yılmaz, milli aradan önce oynanan İstanbulspor müsabakasının 11’ine göre 5 değişiklik yaparak derbiye çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Sorumlu Burak Yılmaz, milli aradan önce Beşiktaş Stadyumu’nda 2-0 galip geldikleri İstanbulspor maçının 11’ine göre kadroda 5 değişiklik yaptı.

Yılmaz; kalede Ersin Destanoğlu’nun yerine Mert Günok’a görev verirken, savunmada ise sakat olan Bailly ile Colley yer değiştirdi. Orta sahada da bir başka sakat futbolcu Salih Uçan’ın boşluğunu Tayfur Bingöl dolduracak. İstanbulspor karşılaşmasına 11’de başlayan Oxlade-Chamberlain ve Muleka’nın yerlerine de bugün sahada Gedson Fernandes ve Rashica yer aldı..

Teknik Sorumlu Burak Yılmaz, Galatasaray mücadelesine şu 11’le çıktı:

“Mert - Rosier, Amartey, Colley, Bahtiyar - Hadziahmetovic, Tayfur, Fernandes, Ghezzal, Rashica - Aboubakar”