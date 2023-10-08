Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan kadroda 3 değişiklik

Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Burak Yılmaz, son oynadıkları Lugano müsabakasının 11'ine göre İstanbulspor karşısına 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan kadroda 3 değişiklik
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Beşiktaş’ta Teknik Sorumlu Burak Yılmaz, son oynadıkları Lugano müsabakasının 11’ine göre İstanbulspor karşısına 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş evinde İstanbulspor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından takımın başında olan yardımcı antrenörlerden Burak Yılmaz, Lugano karşılaşmasına göre İstanbulspor karşısında 3 değişiklik yaptı. Yılmaz; Omar Colley, Arthur Masuaku ve Cenk Tosun’un yerine Daniel Amartey, Bahtiyar Zaynutdinov ve Jackson Muleka’ya görev verdi.

Siyah-beyazlılar, İstanbulspor karşılaşmasına; Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Eric Bailly, Daniel Amartey, Bahtiyar Zaynutdinov, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Alex Chamberlain, Rachid Ghezzal, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar 11’i ile başladı.