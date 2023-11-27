Beşiktaş'ta Club Brugge maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu beşinci maçında sahasında Club Brugge ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş'ta Club Brugge maçı hazırlıkları başladı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu beşinci maçında sahasında Club Brugge ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Samsunspor maçında oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladılar. Diğer oyuncuların ısınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Beşiktaş, Club Brugge maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.