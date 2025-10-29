Beşiktaş'ta Cumhuriyet Bayramı kortej yürüyüşü ve konserle kutlandı

Beşiktaş’ta vatandaşlar, Cumhuriyet’in 102. yılını düzenlenen kortej ve konserle kutladı.

Beşiktaş Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir kortej yürüyüşü ve konser düzenledi. Yürüyüşe Beşiktaş Belediye Başkanvekili Ömer Rasim Şişman, meclis üyeleri ve yüzlerce vatandaşlar katıldı. Dolmabahçe Sarayı’nın önünde toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla Beşiktaş Barbaros Meydanı’na kadar yürüdü. Meydanda kurulan dev sahnede sergilenen DJ gösterisi ile gösteri devam etti. Kalabalık marşlar, şarkılar ve coşkuyla Cumhuriyet’in 102. yılını kutladı. Gösteri havai fişek gösterisi ile son buldu.

"Beşiktaş Cumhuriyet’in ilk nefesini aldığı yerdir"

Gösterinin ardından konuşan Beşiktaş Belediyesi Başkanvekili Ömer Rasim Şişman, "Cumhuriyetimizin 102. yılını büyük bir gurur, umut ve dayanışma ile kutluyoruz. Bugün bir ulusun küllerinden yeniden doğduğu, esareti reddedip özgürlüğe yürüdüğü gün. Beşiktaş’ta yanan kurtuluş ateşi o gün bize şunu öğretti. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bir zamanlar işgal altındaki İstanbul’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu kıyılarda durdu ve tarihe kazanan o sözleri söyledi, ‘Geldikleri gibi giderler’ Kurtuluşa giden yol Kartal İstimbotu’nda buradan yani Beşiktaş’tan başladı. Beşiktaş sadece bir kent değil Cumhuriyet’in ilk nefesini aldığı yer" diye konuştu.