Beşiktaş'ta Dele Alli'nin sağlık durumu açıklaması

Beşiktaş, antrenmanda sakatlanan İngiliz oyuncu futbolcu Dele Alli’nin yapılan tetkikler neticesinde uyluk üst adalesinde (Rectus Femoris) kısmi yırtık ve kanama tespit edildiği ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Futbol A Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sağ uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Dele Alli’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (Rectus Femoris) kısmi yırtık ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” denildi.