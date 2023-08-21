Beşiktaş'ta, Dinamo Kiev maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda karşılaşacağı Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Yeni transfer Bakhtiyor Zaynutdinov, takımla ilk antrenmanına çıkarken, dünkü maçta forma giyen futbolcular günü izinli geçirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma çalışması ve minyatür kale maç sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi’nde Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.