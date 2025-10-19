Beşiktaş'ta divan başkanı adayları oylarını kullandı

Beşiktaş'ın olağan divan kurulu başkanlık seçiminde adaylar oylarını kullandı.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Beşiktaş’ın olağan divan kurulu başkanlık seçimi, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda gerçekleştirilirken, adaylar Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Emir Tamer oylarını kullandı.

Beşiktaş Kulübü eski başkanlarında Serdar Bilgili ve Ahmet Nur Çebi de oy kullanmak için salona geldi.