Beşiktaş'ta Emrecan Bulut, Ümraniyespor'a kiralandı

Beşiktaş'ta genç orta saha oyuncusu Emrecan Bulut, sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralandı.

Beşiktaş'ta Emrecan Bulut, Ümraniyespor'a kiralandı
Editör
EditörEditör
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Beşiktaş’ta genç orta saha oyuncusu Emrecan Bulut, sezon sonuna kadar Ümraniyespor’a kiralandı.

Beşiktaş, sezon başında Somaspor’dan kadrosuna kattığı Emrecan Bulut’un sezon sonuna kadar Ümraniyespor’a kiralandığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Emrecan Bulut, 2023-24 sezonu sonuna kadar Ümraniyespor’a geçici transfer olmuştur. Emrecan Bulut’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

MDK
MDK
MDK
MDK