Beşiktaş'ta en güçlü aday Burak Yılmaz

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş’in istifası ve yönetimin seçim kararı alması sonrası belirsizlik sürüyor. Yeni bir teknik adamla henüz anlaşmayan siyah-beyazlılarda İstanbulspor maçına takımın başında Yardımcı Antrenör Burak Yılmaz çıkmıştı. Söz konusu müsabakada elde edilen galibiyet ile birlikte Yılmaz’ın futbolcularla iletişimi de göz önüne alındığında, kongreye kadar kendisiyle yola devam edilme olasılığını güçleniyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında sahasında İsviçre temsilcisi Lugano’ya 3-2 mağlup olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş görevinden ayrılmış, Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu da seçim kararı almıştı. Henüz yeni bir teknik direktörle anlaşılmaması ve bunun yanında seçim tarihi ile mevcut yönetimin aday olup olmama konusundaki soru işaretleri, kulüpteki belirsizliği de sürdürüyor.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen Trendyol Süper Lig 8. hafta maçında İstanbulspor’u ağırlayan Kara Kartal, Yardımcı Antrenör Burak Yılmaz idaresinde 3 puanı cebine koyarak, milli araya dördüncü sırada girdi.

Burak Yılmaz’ın takımın başında çıktığı ilk müsabakada aldığı galibiyet taraftarı mutlu ederken, yönetimin de bir anlamda elini rahatlattı. Kasım ayının sonu veya aralık ayının başında yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurula kadar Yılmaz’ın görevde kalması daha güçlü şekilde gündeme geldi.

Ayrıca Burak Yılmaz’ın futbolcularla arasındaki ilişkisinin iyi olması da bu ihtimali kuvvetlendiriyor.

Ancak Beşiktaş Yönetim Kurulu, yine de bu hafta içi yapacağı toplantıda Burak Yılmaz’ın durumunu görüşecek ve netliğe kavuşturacak.