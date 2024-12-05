Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları sürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yle oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları sürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe’yle oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

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Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe’yle oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.