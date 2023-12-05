Beşiktaş'ta, Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş'ta, Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, 9 Aralık Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, takımın antrenmanını izledi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de ilk 30 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.