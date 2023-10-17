Beşiktaş'ta, Galatasaray mesaisi devam ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Burak Yılmaz’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. Koordinasyon koşuları ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.