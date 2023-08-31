Beşiktaş'ta galibiyet üçlüsü Bahtiyar ve Necip'ten

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş müsabakasında evinde Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup ederek gruplara kalan Beşiktaş'ta, maç sonu galibiyet üçlüsünü Bahtiyar Zaynutdinov ve Necip Uysal çektirdi.

Beşiktaş'ta galibiyet üçlüsü Bahtiyar ve Necip'ten
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EditörEditör
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UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş müsabakasında evinde Dinamo Kiev’i 1-0 mağlup ederek gruplara kalan Beşiktaş’ta, maç sonu galibiyet üçlüsünü Bahtiyar Zaynutdinov ve Necip Uysal çektirdi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ikinci maçında sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i 1-0 mağlup ederek gruplara kalmayı başardı. Aboubakar’ın tek golüyle galibiyete uzanan siyah-beyazlılarda maç sonu ise hem tribünlerde hem de saha içinde sevinç yaşandı. Beşiktaşlı futbolcular, gruplara kalma başarısını taraftarıyla birlikte kutladı.

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Bahtiyar Zaynutdinov ve Necip Uysal da mücadele sonunda siyah-beyazlı taraftarlara üçlü çektirdi.