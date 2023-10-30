Beşiktaş'ta galibiyete rağmen 'istifa' sesleri

Beşiktaş'ta, Gaziantep FK karşısında alınan 2-0'lık galibiyete rağmen tribünlerden 'yönetim istifa' sesleri yükseldi.

Beşiktaş'ta galibiyete rağmen 'istifa' sesleri
Editör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Beşiktaş’ta, Gaziantep FK karşısında alınan 2-0’lık galibiyete rağmen tribünlerden ‘yönetim istifa’ sesleri yükseldi.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, evinde Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup etti. Ligde geçtiğimiz hafta Galatasaray’a kaybeden, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’e yenilen siyah-beyazlılar, bu galibiyetle moral buldu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Ancak elde edilen bu 3 puana rağmen siyah-beyazlı taraftarlar, yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Tribünlerden sık sık ‘yönetim istifa’ sesleri yükseldi.