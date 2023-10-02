Beşiktaş'ta gecekonduların arasına kaya düştü, facianın eşiğinden dönüldü

Beşiktaş’ta gecekonduların bulunduğu alana kaya kütlesi düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bir gecekonduya ait kömürlük kullanılamayacak hale geldi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi Akıncılar Aralığı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyük bir kaya kütlesi şiddetli bir gürültüyle koparak gecekonduların bulunduğu alana doğru yuvarlanmaya başladı. Evlerin arasından geçerek ilerleyen kaya kütlesi bir kömürlüğün üzerine düştü. Gürültüyü duyan vatandaşlar kendilerini can havliyle dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince olay yeri ve çevresi güvenlik şeridiyle kapatılırken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

"Büyük bir facia olabilirdi"

Mahalle sakinlerinden Murat Ayaksız, "Bir uğultu geldi. Uğultunun arkasından gürültü patladı, kayaların sesi geldi. Yukarıda büyük bir kaya parçası, kütle var mahallenin üstünde. Oradaki kütle kopunca boşta olan ne varsa alıp aşağıya indirdi. Mahalle şu anda çok mağdur durumda. Çok yağmur yağdı, muhtemelen yukarıdan su da çok geldi. Yukarı mahallenin suyu da oradan akıyor. O, kayaları oynattı, parçaladı ve gördüğünüz gibi çok büyük kütleler var. Caddeye kadar inen kütleler var. Doğalgaz zarar gördüğü için koştum ve kapattım. Kimsenin aklına gelmemiş o heyecanla, korkuyla. Büyük bir facia olabilirdi" dedi.

"Ses geldi, yataktan hopladım"

Olayın şahitlerinden Ahmetcan Güngör isimli bir başka vatandaş ise, "Tak diye bir ses geldi, yataktan hopladım. Sonra baktım ki duvar gitti. Kömürlük gitti, evin duvarı gitti. Sonra kalktım dışarı çıktım" diye konuştu.