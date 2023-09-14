Beşiktaş'ta Gökhan İnler, ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Gökhan İnler de takımla ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş'ta Gökhan İnler, ilk antrenmanına çıktı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Gökhan İnler de takımla ilk antrenmanına çıktı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenman, ısınma koşuları, kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. İdman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı çalışma, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

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Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.