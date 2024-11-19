Beşiktaş'ta, Göztepe maçı hazırlıkları devam etti

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dört günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta, Göztepe maçı hazırlıkları devam etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dört günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale maç ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

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Siyah-beyazlılar, Göztepe’yle oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.