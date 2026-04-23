Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, 9 gole ulaştı

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor'a karşı attığı golle tüm kulvarlardaki gol sayısını 9'a yükseltti.

Yusuf EkerEditör
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 17. dakikada El Bilal Toure, 83. dakikada Oh ve 85. dakikada Orkun Kökçü kaydetti.

Siyah-beyazlıların kaptanı Orkun, bu golle tüm kulvarlardaki gol sayısını da 9’a çıkardı.

Süper Lig’de 26 karşılaşmada 7 gol, 9 asist kaydeden milli futbolcu, kupada da 5 müsabakada 2 gole imza attı.