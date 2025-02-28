Beşiktaş'ta, Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş'ta, Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçlarla sona erdi.

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