Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları devam etti
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.