Beşiktaş'ta, Konyaspor maçı hazırlıklarını Başkan Çebi de izledi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ da idmanı izledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Minyatür kale maç ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Beşiktaş, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.