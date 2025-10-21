Beşiktaş'ta Konyaspor maçının hazırlıkları tamamlandı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, bugün saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Konya’ya hareket edecek.