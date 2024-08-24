Beşiktaş'ta Lugano maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ikinci maçında oynayacağı Lugano maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Lugano maçı hazırlıkları sürüyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ikinci maçında oynayacağı Lugano maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleşen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Lugano maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncuların ise 5’e 2 top kapmayla başladıkları idman, ısınma ve pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

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Siyah-beyazlılar, Lugano maçı hazırlıklarına, yarın saat 10.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.