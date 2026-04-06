Beşiktaş'ta lüks araçların kundaklandığı ve villaya ateş açıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde araç kiralama şirketi önündeki lüks araçların kundaklandığı ve şirket sahibinin villasının kurşunlandığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay saat 04.30 sıralarında Beşiktaş ilçesi Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında bulunan oto galeride meydana gelmiş, park halindeki lüks otomobilde başlayan yangın diğer 14 araca da sıçrayarak büyümüştü. İhbar üzerine olay yerinde gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürmüştü. Yangında 15 otomobil büyük ölçüde hasar almıştı. Kundaklama olayının ardından şüpheliler, işyeri sahibinin Levent Mahallesi’ndeki villaya gitti ve villaya silahla ateş açtı. Olaylara ilişkin inceleme sürerken, büyük çapta hasar gören araçlar çekicilerle otoparklara kaldırıldı. Lüks araçların kundaklandığı ve villaya ateş açıldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kasklı bir kişinin araçlara benzin döktüğü ardından da ateşe verdiği görülüyor. Silahlı saldırı görüntülerinde ise villanın önüne gelen şüphelinin silahla ateş açıyor. Şüpheli daha sonra motosikletle kaçıyor.