Beşiktaş'ta Milot Rashica'ya milli davet
Beşiktaş'ın Kosovalı oyuncusu Milot Rashica, ülkesinin İsrail ile oynayacağı maçın aday kadrosuna davet edildi. Rashica, siyah-beyazlıların Süper Lig'de Başakşehir ile oynayacağı müsabakada görev alamayacak.
Beşiktaş’ın Kosovalı oyuncusu Milot Rashica, ülkesinin İsrail ile oynayacağı maçın aday kadrosuna davet edildi. Rashica, siyah-beyazlıların Süper Lig’de Başakşehir ile oynayacağı müsabakada görev alamayacak.
Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim 2023 tarihinde oynanması planlanan Kosova-İsrail UEFA 2024 Eleme müsabakası, UEFA’nın kararı doğrultusunda 12 Kasım Pazar günü oynanacak. Siyah-beyazlıların Kosovalı oyuncusu Milot Rashica da Kosova Milli Takımı’nın aday kadrosuna davet edildi. Rashica bu süreçte Beşiktaş’ın Süper Lig’in 12. haftasında karşılaşacağı Başakşehir müsabakasında forma giyemeyecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kosovalı futbolcumuz Milot Rashica, Kosova Futbol Federasyonu tarafından söz konusu maçın aday kadrosuna davet edilmiştir. FIFA talimatları doğrultusunda bugün ülkesine giderek milli takım kampına katılacak olan Milot Rashica, Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu’nda Rams Başakşehir ile oynayacağı müsabakanın kadrosunda yer alamayacaktır" denildi.