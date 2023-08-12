Beşiktaş'ta motosiklet sürücülerine yönelik polis denetimi gerçekleştirildi

Beşiktaş’ta polis, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde sürücü belgeleri ve motosiklet muayeneleri kontrol edildi.

İstanbul’da polis kentin birçok noktasında motosikletli şahıslara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler Beşiktaş’ın Akaretler girişinde de sürdürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletli şahıslara yönelik sabit yol uygulaması gerçekleştirdi. Beşiktaş’ta da trafik polisi ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Akaretler’in önünde de gerçekleştirilen denetimlerde, sürücüler durdurularak sürücü belgeleri kontrol edildi. Kasksız çıkan sürücülerin de kontrol edildiği denetimlerde, motosikletlerin muayeneleri kontrol edildi. Yapılan denetimlerin Beşiktaş bölgesinde herhangi bir sürücüye ceza kesilmedi.