Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul başladı

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu başladı.

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul başladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Beşiktaş Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulu başladı.

Beşiktaş’ta, Akatlar Spor Kompleksi’nde gerçekleşen ve siyah-beyazlıların 35. başkanının belli olacağı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan başkanlığına Ahmet Akpınar’ın seçildiği genel kurulda, Serdal Adalı ve Hasan Arat başkanlık için yarışacak.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Seçimli genel kurulda başkan adaylarının konuşmalarının ardından oy verme işlemine geçilecek.