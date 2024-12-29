Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul başladı

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu başladı.

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beşiktaş Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulu başladı.

Beşiktaş’ta, Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşen ve siyah-beyazlıların 36. başkanının belli olacağı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan başkanlığına Ahmet Akpınar’ın seçildiği genel kurulda, Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel başkanlık için yarışacak.

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Seçimli genel kurulda başkan adaylarının konuşmalarının ardından oy verme işlemine geçilecek.