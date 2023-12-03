Beşiktaş'ta oy sayma işlemi başladı
Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurulda oy verme işlemi sona erdi. 12 bin 152 üyenin katılım gösterdiği genel kurulda sandıkların kapanmasının ardından oy sayma işlemine geçildi.
Beşiktaş’ta olağan seçimli genel kurulda oy verme işlemi sona erdi. 12 bin 152 üyenin katılım gösterdiği genel kurulda sandıkların kapanmasının ardından oy sayma işlemine geçildi.
Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Akatlar Spor Kompleksi’nde düzenlendi. Hasan Arat ve Serdal Adalı’nın başkanlık için yarıştığı genel kurulda oy verme işlemi saat 18.00 itibarıyla sona erdi. Oy kullanma hakkı bulunan 21 bin 219 üyeden 12 bin 152 üye, genel kurula katılım sağladı.
Sandıkların kapanmasıyla birlikte de oy sayım işlemi başladı.